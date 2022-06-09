В Безенчуке в ДТП пострадали двое водителей

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8 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:00 в пгт. Безенчук. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 66-летний водитель, управляя автомобилем «GEELY ATLAS», около д. 44 А по ул. Мамистова не выполнил требования п. 13.9 ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся правом проезда перекрестка, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством «Volkswagen Jetta» под управлением 39-летней женщины-водителя. От удара женщина-водитель транспортного средства «Volkswagen Jetta» допустила столкновение со стоящим автомобилем «Lada Granta» под управлением 69-летнего мужчины-водителя. С места происшествия с незначительными травмами в медицинское учреждение госпитализированы водители автомобилей «Volkswagen Jetta» и «GEELY ATLAS», где им назначено амбулаторное лечение.