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В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишут "Известия".

«По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами», — написал он в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что в результате инцидента произошел взрыв, оказалась повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Губернатор добавил, что было временно приостановлено движение поездов.

В результате происшествия никто не пострадал. Глава Белгородской области добавил, что более подробная информация уточняется.

Фото: freepik.com