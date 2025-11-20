128

19 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 07:20 час. 75-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, двигался по ул. Борковской со стороны ул. Северной в направлении Южного шоссе. В пути следования возле дома №8 совершил наезд на 62-летнего мужчину, который переходил проезжую вне пешеходного перехода. С места ДТП пешехода госпитализировали.