В аэропорту «Курумоч» таможенники пресекли попытку контрабанды валюты

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении выборочного таможенного контроля на международном рейсе среди личных вещей пассажира обнаружили незадекларированную валюту в размере более 3,7 млн рублей.

Гражданин, вылетая из Самары, при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор. По результатам проверки обнаруженная в ручной клади сумма значительно превысила разрешенный размер перемещаемой валюты без подачи пассажирской таможенной декларации: при пересчете по курсу валют - более 48 тысяч долларов США. В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза без декларирования разрешено провозить не более 10 000 долларов США в эквиваленте.

По данному факту проводится проверка о наличии в действиях лица признаков контрабанды наличных денежных средств.

Ранее, в марте, были выявлены случаи превышения валюты на рейсе Дубай-Самара, возбуждены дела об административных правонарушениях. Самарская таможня обращает внимание пассажиров, что более подробно с правилами перемещения физическими лицами товаров, включая валюту и валютные ценности, можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы – www.customs.gov.ru в разделе: «Информация для физических лиц», а также непосредственно перед зоной таможенного контроля и у стоек регистрации багажа на информационных стендах».