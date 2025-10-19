146

В аэропортах Самары, Саратова и Уфы были сняты временные ограничения на полеты воздушных судов с 06:15 мск. Об этом 19 октября сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Саратов (Гагарин). Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 06:15 мск», — говорится в сообщении.

Уточнялось, что соответствующие ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов, пишут "Известия". Кореняко назвал эту задачу приоритетной.