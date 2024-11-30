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В 2024 году в Самарской области тушили 454 пожара в частных банях и саунах

30 ноября 2024 17:18
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В 2024 году в Самарской области тушили 454 пожара в частных банях и саунах

В прошлом году в Самарской области было зафиксировано 462 пожара в частных банях и саунах.  С начала 2024 года произошло уже 454 подобных происшествия. К сожалению, погиб 1 человек, ещё 10 пострадали.

Эти тревожные цифры подчёркивают важность соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации бань и саун.

Основные причины пожаров в банях связаны с аварийным режимом работы электропроводки и нарушением технической эксплуатации печей.

Баня и сауна — это не только место для отдыха и оздоровления, но и потенциальный источник опасности, если не соблюдать правила пожарной безопасности и правила эксплуатации. Беспечность и легкомыслие могут привести к трагическим последствиям.

Чтобы предотвратить пожары в банях и саунах, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

установка печей и дымоходов должна производиться квалифицированным специалистом. Регулярная проверка состояния печей и дымоходов, а также их очистка от сажи помогут предотвратить пожары.

отделка бань и саун должна производиться негорючими материалами. Использование керамической плитки, камня или металла при отделке поможет снизить риск возгорания.

электропроводка должна быть исправной и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Не рекомендуется использовать самодельные электрические приборы.

не оставляйте горящие свечи или непотушенные сигареты без присмотра. Это может привести к возгоранию легковоспламеняющихся материалов.

газовое оборудование должно быть исправным и соответствовать требованиям безопасности. Регулярная проверка газового оборудования поможет предотвратить взрывы и пожары.

Помните, что пожарная безопасность — это ответственность каждого из нас. Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить пожары в банях и саунах и сохранить жизнь и здоровье людей.

Теги: Пожар

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