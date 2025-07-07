Уволенного главу Минтранса Романа Старовойта нашли мертвым

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Электрокросовер Tesla Model X Романа Старовойта, в котором и было обнаружено его тело сегодня примерно в 15:00, был припаркован в парке им. Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе. Как сообщили в Следственном комитете, сейчас по факту обнаружения тела идет следственная проверка. В автомобиле найдено табельное наградное оружие, пишет Газета.

РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что в отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям во время строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Ранее Старовойт занимал должность губернатора Курского региона. В понедельник 7 июля президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил Старовойта от должности министра транспорта России.

Старовойту было 53 года.