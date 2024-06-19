Установили владельца катера в Новокуйбышевске, переехавшего пловца

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Центральным МСУТ СК России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного травмирование мужчины в протоке Старая Волга Самарской области, установлен житель Новокуйбышевска, совершивший наезд и скрывшийся с места происшествия.



Следствием установлено, что вечером 15 июня 2024 года судоводитель, управляя катером, в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Самарской области нарушил правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и допустил наезд на находящегося в водоеме мужчину 1989 г.р. В результате полученных от удара выступающими частями маломерного судна травм пловец скончался по пути в медицинское учреждение.



Местонахождение лица, управляющего маломерным судном, оперативно установлено в результате проведения следователями СК на транспорте и сотрудниками транспортной полиции комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. Мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека), в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.



Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Изъяты все имеющие значение для следствия вещественные доказательства, по которым назначены криминалистические экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.