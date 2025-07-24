Упавшему в Амурской области самолету было почти 50 лет

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Упавший в Амурской области самолет Ан-24 эксплуатировался почти 50 лет: он был выпущен в январе 1976 года и уже в феврале совершил свой первый полет.

Пассажирский самолет авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, исчез с радаров около 13 часов по местному времени. В условиях тумана и большой влажности, он не смог совершить посадку и ушел на второй круг, после этого связь с ним прервалась.

В результате поисково-спасательной операции горящие обломки воздушного судна были обнаружены спустя несколько часов после исчезновения на склоне одной из сопок. По неустановленным пока причинам борт упал в 15 км от аэропорта назначения.

По предварительным данным, погибли около 50 человек – 43 пассажира и 6 членов экипажа. Среди пассажиров самолета находился известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, пишет Смотрим.