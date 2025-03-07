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Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области
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Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области

7 марта 2025 20:22
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Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области

В Самарской области возбуждено уголовное дело в связи с обрушением конструкций на представлении передвижного цирка. По информации СК по региону, инцидент привел к пострадавшим среди зрителей. Расследование ведет территориальный следственный отдел, пишет Ура.ру.

«По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — пишет telegram-канал СК РФ по Самарской области. В рамках расследования следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения причин обрушения конструкций и определения степени ответственности организаторов мероприятия.

В городе Нефтегорске Самарской области во время представления в передвижном цирке обрушилась трибуна с зрителями. В момент инцидента на трехметровой высоте находились 20 человек. В результате происшествия представление было немедленно остановлено. На арене присутствовало приблизительно 350 зрителей. Сейчас устанавливаются причины происшествия. По последним данным, число пострадавших в результате обрушения трибуны составило восемь человек.

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