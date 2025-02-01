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У сызранца, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль

1 февраля 2025 11:56
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У сызранца, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль

Правонарушитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции Сызрани.

На территории Сызрани для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ 21120. Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самарской области отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что задержанный ранее признан постановлением мирового судьи города Сызрани виновным в совершении аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Возбуждённое в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ  уголовное дело, отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» расследовано и направлено в суд.

При этом арест, наложенный в ходе дознания для обеспечения исполнения приговора, нарушитель ПДД РФ не обжаловал, право собственности на данный автомобиль и факт использования автомобиля им не оспаривался, каких-либо сведений о том, что данный автомобиль является основным источником средств к существованию либо жизненно необходим для него не представил.

Судом водителю определено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, у преступника в соответствии с п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискован в доход государства автомобиль марки ВАЗ 21120.

Приговор вступил в законную силу.

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