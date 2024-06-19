У самарца, который ругал прохожих, нашли наркотики

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Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на ул. Ставропольской обратили внимание на неадекватное поведение прохожего. Мужчина громко выражался нецензурной бранью во время конфликта с одним из прохожих из-за того, что тот задел его плечом, когда проходил мимо. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали мужчину предъявить документы. За нарушение общественного порядка патрульные доставили задержанного в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре.

В присутствии понятых полицейские изъяли у ранее не судимого 46-летнего местного жителя, сверток с веществом в виде порошка и кристаллов белого цвета. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в свертке находилось наркотическое средство – метадон в значительном размере.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотик нашел на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства). Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.