У самарца арестовали внедорожник за долг в 445 тысяч рублей

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Житель г. Самары может лишиться транспортного средства из-за долга по налогам в 445 тысяч рублей.

В отношении жителя областной столицы в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с него налогов и сборов в размере 445 тысяч рублей. Добровольно долг мужчина не погашал.

Судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что мужчине принадлежит «Toyota Land Cruiser». В результате рейдового мероприятия иномарка, принадлежащая должнику, была обнаружена. В отношении его транспортного средства был составлен акт описи и ареста.

Владельцу автомобиля разъяснили, что в случае непогашения задолженности, внедорожник будет реализован, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности. Транспортное средство было опечатано и отправлено на специализированную стоянку.

Теперь у должника есть 10 дней на погашения задолженности по налогам. После истечения срока автомобиль начнут готовить для передачи на торги.