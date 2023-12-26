У нового автобуса в Самаре отказали тормоза

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Днем во вторник, 26 декабря, в Самаре произошло ЧП с участием общественного транспорта. Об этом сообщили местные жители.

Видео: «ДТП ДПС 63 Самара» / Vk.com

— У нового автобуса отказали тормоза. Он влетел в снежный нанос около дороги. Пассажиры сами эвакуировались, — пояснили очевидцы.

Редакция 63.RU обратилась к перевозчику, «Самара Авто Газ», с просьбой прокомментировать ситуацию. И вот что ответили в компании:

— В настоящее время автобус, новый МАЗ, отбуксировали в МАЗ-центр. Здесь специалисты проведут осмотр и проверку всех систем. Пострадавших нет. С водителем переговорить не удалось, — рассказали в САГ.

Фото: «ДТП ДПС 63 Самара» / Vk.com