Туристка из Екатеринбурга погибла в природном парке "Ергаки". Видео

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6 января в природном парке "Ергаки" (Красноярский край) туристке стало плохо во время похода, и через полтора часа после возвращения в лагерь она скончалась, передает Лайф. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Туристическая группа, в которой находилась 51-летняя женщина, двигалась по перевалу Прогресс. Уточняется, что туристы приехали из Екатеринбурга, чтобы пересечь хребет Арадан. Внезапно во время похода одна из участниц почувствовала себя плохо. Женщину довели до лагеря, но спасти её не удалось. Предположительно, у екатеринбурженки могли быть проблемы с сердцем.

Туристы связались со спасателями по номеру телефона "112" и объяснили, где они находятся. К группе из Абакана был направлен вертолёт спасателей Ми-8. Тело погибшей женщины транспортировали, а остальных туристов эвакуировали.

Маршрут был зарегистрирован и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, на местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов, однако туристы решили не отменять поход, невзирая на похолодание.

Видео здесь.