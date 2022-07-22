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Тольяттинский участковый применил табельное оружие в отношении поднадзорного

22 июля 2022 20:03
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Сотрудник полиции незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

Для проверки по месту жительства судимого гражданина, находящегося под гласным административным надзором, 21 июля в 22:40, участковый уполномоченный полиции Тольятти совместно с женщиной - инспектором ФКУ УИИ УФСИН СО, выехали в общежитие по улице Лесной в Тольятти.

"Увидев сотрудников, поднадзорный повел себя агрессивно и в их присутствии стал наносить побои своей сожительнице и ребенку. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения злоумышленник не реагировал. В состоянии агрессии мужчина напал на сотрудницу УИИ и участкового уполномоченного. В процессе борьбы злоумышленник попытался завладеть табельным оружием участкового, который с целью предотвращения противоправных и угрожающих действий нападавшего, в соответствии с Законом «О полиции», применил табельное оружие, в результате чего мужчина получил ранение", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

Сотрудник полиции незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

Материалы направлены в территориальное СУ СК для принятия процессуального решения.

 

Фото:    pxhere

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