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Тольяттинская пара установила на территории лечебного учреждения загородку, сарай и металлические столбы

10 июля 2023 10:00
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Тольяттинская пара установила на территории лечебного учреждения загородку, сарай и металлические столбы

Судебные приставы г. Тольятти помогли руководству лечебного учреждения  восстановить границы своего земельного участка, обязав семью демонтировать ограждение, столбы и сарай.

Супруги расширили свой земельный участок и установили на территории, принадлежащей лечебному учреждению, ограждение в виде сетки-рабицы, сарай и металлические столбы. За восстановлением своих прав руководство учреждения обратилось в суд, который удовлетворил исковые заявления и обязал семью, самовольно захватившую чужую территорию, демонтировать объекты.

В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено  исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель ознакомил супругов с процессуальными документами и предоставил срок для добровольного освобождения земельного участка. В установленный срок должники незаконно занимаемую площадь не освободили, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

После этого супруги освободили неправомерно занимаемый земельный участок, самостоятельно демонтировав объекты.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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