Тольяттинка поставила на незаконный миграционный учет 80 иностранных граждан

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Участковые уполномоченные полиции Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1991 года рождения с ноября прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 80 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в многоквартирном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, несмотря на это, все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - более 20 тысяч рублей. По информации правоохранителей, злоумышленница ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.