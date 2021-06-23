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Тольяттинка поставила на незаконный миграционный учет 80 иностранных граждан

23 июня 2021 11:13
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Тольяттинка поставила на незаконный миграционный учет 80 иностранных граждан

Участковые уполномоченные полиции Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1991 года рождения с ноября прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 80 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в многоквартирном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, несмотря на это, все равно преступила закон.

Задержанная   признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - более 20 тысяч рублей. По информации правоохранителей, злоумышленница ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.

Теги: нелегальные мигранты регистрация мигрантов

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