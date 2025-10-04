Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан

174

В Автозаводском районе Тольятти полицейские установили, что местная жительница 1979 года рождения поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан по месту пребывания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она сознательно нарушила закон и не собиралась предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что однокомнатная квартира не рассчитана на проживание такого числа людей.

Ранее не судимая местная жительница при подаче документов предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Злоумышленница признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что оказала услугу по фиктивной регистрации иностранцам за денежное вознаграждение в общей сумме свыше 5 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания, что в дальнейшем позволит избежать нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.