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Тольяттинец за деньги поставил на миграционный учет 21 иностранного гражданина

13 июня 2025 13:14
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Тольяттинец за деньги поставил на миграционный учет 21 иностранного гражданина

По данным полицейских ранее не судимый местный житель 1971  года рождения незаконно поставил на миграционный учет 21 иностранного  гражданина в квартире многоэтажного дома. Местный житель предупреждался  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил  закон.

Как выяснилось в ходе проверки, хозяин квартиры не собирался предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что однокомнатная квартира не рассчитана на проживание такого числа людей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). 

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