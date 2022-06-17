Тольяттинец угнал Газель, чтобы покатать свою девушку

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В дежурную часть Тольятти обратился местный житель, который рассказал, что у него похищен автомобиль «Газель». Мужчина сообщил полицейским, что вечером он припарковал транспортное средство возле дома, а на утро его уже не обнаружил.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах, установили и опросили возможных очевидцев происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль в лесопосадке села Узюково. Оперативники установили личность подозреваемого - жителя Тольятти 1977 года рождения, ранее привлекавшегося к ответственности за угон и задержали его по месту жительства.

"Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что проходил мимо автомобиля, решил прокатится на нем, и, используя отвертку, вскрыл замок, замкнул провода замка зажигания, тем самым запустил двигатель, и поехал на нем к своей девушке. Когда закончился бензин, он оставил автомобиль в ближайшей лесопосадке", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.

Фото: ГУ МВД СО