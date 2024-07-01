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Тольяттинец подорвался в лесу под Брянском

1 июля 2024 12:08
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Тольяттинец подорвался в лесу под Брянском

Тольяттинец погиб в Брянской области. Он подорвался в лесу на неустановленном боеприпасе. О ЧП с 29-летним Михаилом из автограда пишет телеграм-канал «Baza»:

— Он погиб вечером 27 июня. По словам источников, последним, кто видел мужчину живым, был местный водитель. Он рассказал, что подвез Михаила от гостиничного комплекса в Брянске до базы отдыха, расположенной в Брянском районе области. После этого мужчина вышел из машины и ушел вглубь леса. В нескольких сотнях метров от дороги мужчина подорвался на неустановленном боеприпасе. Сейчас следователи пытаются выяснить, что именно произошло. На месте взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили поражающие элементы. Из номера погибшего был изъят ноутбук и жесткий диск. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «убийство» и «незаконный оборот взрывчатых веществ», пишет 63.ру.

При этом на сайтах СУ СК РФ и ГУМВД Брянской области информации о подобном ЧП нет.

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