Телефонная шутка обернулась для жителя Чапаевска уголовным делом

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В марте 2021 года в экстренную службу «112» поступило сообщение от неизвестного, что существует угроза нахождения опасного устройства на улице Производственной г. Чапаевска. Правоохранители незамедлительно проверили поступившую информацию.

Сотрудники полиции эвакуировали граждан – более 300 человек, провели обследование территории. Предметов, представляющих опасность обнаружено не было.

В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска О МВД России по г.Чапаевску установили личность звонившего – ранее не судимый мужчина 1960 года рождения. Во время опроса подозреваемый рассказал дознавателям, что был в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить.

По данному факту отделом дознания О МВД России по г.Чапаевску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма граждане привлекаются к уголовной ответственности с 14-летнего возраста. Однако, если заведомо ложное сообщение об акте терроризма делает лицо, не достигшее этого возраста, то на его родителей возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке информации, сообщает облМВД.