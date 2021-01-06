Тела двоих погибших извлекли из-под завалов в шахтах месторождения золота на Камчатке

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Спасатели извлекли тело второго человека, оказавшегося под завалами после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, поисковые работы завершены. Об этом ТАСС сообщили в компании "Тревожное зарево", ведущей добычу на этом месторождении.

"Второй человек обнаружен мертвым и извлечен [из-под завалов]. Поисковые работы завершены", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об обнаружении одного погибшего.

Согласно информации на сайте правительства Камчатского края, двое мужчин выполняли работы по монтажу вентиляционного трубопровода. "Под обрушившейся горной породой оказались проходчики Дмитрий Горшняк и Николай Зубов, которые выполняли работы по монтажу вентиляционного трубопровода. Мужчины работали на Камчатке вахтовым методом", - сказано в сообщении. Губернатор и правительство Камчатского края выразили соболезнования семьям погибших.

Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС около полудня по местному времени 6 января. По предварительным данным, под завалами оказались пять человек, трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. К поискам и разборам завалов привлечено около 30 человек. Следственное управление СК по региону и прокуратура начали проверку.

Инцидент произошел на Асачинском золоторудном месторожденим в Елизовском районе в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Компания "Тревожное зарево" обладает лицензиями на право пользования недрами месторождения. Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю