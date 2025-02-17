Сызранские оперативники задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске

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Подозреваемая в совершении мошенничества при получении социальных выплат передана инициатору розыска в Самару.

В начале января текущего года сызранские оперативники получили информацию о том, что местная жительница 1984 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат», скрылась от органов дознания отдела полиции по Промышленному району г. Самары и объявлена в федеральный розыск.

Для задержания злоумышленницы полицейские выехали по адресу предполагаемого места жительства подозреваемой. Опросив её родственников и соседей, оперуполномоченные установили, что по адресу регистрации женщина не проживает и не появляется.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что разыскиваемая может работать в одном из пунктов известного маркетплейса. Проверив организации, расположенные в разных районах города, сотрудники уголовного розыска установили место нахождение, задержали и доставили злоумышленницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе доверительной беседы сызранка искренне удивлялась и призналась, что до последнего не верила, что за то, что она скрылась от органов дознания, не выходила на связь, бросала телефонные трубки, чем препятствовала расследованию уголовного дела, она может быть задержана.

Сызранские полицейские уведомили коллег отдела полиции по Промышленному району г. Самары о задержании подозреваемой и в этот же день передали фигурантку уголовного дела инициаторам розыска.