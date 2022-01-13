Сызранец случайно попал петардой в товарища

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В Сызрани мужчина по неосторожности запустил пиротехнику в лицо другу. Это произошло во время новогодних праздников - 1 января наступившего года.

Об этом КТВ-ЛУЧ рассказали медики. Известно, что петарда взорвалась у мужчины в руке, а в этот момент рядом с ним стоял его приятель, которому пиротехника отлетела в лицо.

Как итог – один обжег руку, а другой лицо, получив травму глаза. Помощь последнему оказали в сызранском офтальмологическом отделении больницы им. Ерошевского. Всего с 1 по 9 января туда обратились 68 человек. Например, кто-то просил помощи медиков при воспалении глаза, другой жаловался на ощущение инородного тела в глазу и так далее. Всем пациентам была оказана своевременная помощь. Врачи-офтальмологи призывают горожан быть более внимательными и аккуратными, чтобы избегать повреждений органов зрения и других травм.

Фото: pixabay.com



