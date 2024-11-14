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Судебные приставы в Нефтегорске взыскали материальный ущерб за поврежденный в ДТП автомобиль

14 ноября 2024 12:20
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Судебные приставы в Нефтегорске взыскали материальный ущерб за поврежденный в ДТП автомобиль

Судебные приставы г. Нефтегорска  взыскали в пользу местной жительницы  175 тысяч рублей ущерба, причиненного по вине невнимательного водителя.

Водитель нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию, в результате которой автомобиль женщины получил серьезные повреждения. Автоледи, желая восстановить справедливость, обратилась в суд, который постановил взыскать с виновника ДТП материальный ущерб, а также дополнительные расходы на общую сумму 175 тысяч рублей.

В отношении  мужчины в отделении судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов возбуждено исполнительное производство.

По истечению срока для добровольного исполнения требований, судебный пристав установил расчетные счета, принадлежащие должнику. Сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Кроме того, за несвоевременное исполнение требования судебного пристава в отношении должника вынесео постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей.

В результате на депозитный счет отделения судебных приставов поступила сумма, достаточная для погашения долга и исполнительского сбора. Исполнительное производство окончено.

Теги: ДТП Судебные приставы

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