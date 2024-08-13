Судебные приставы Сызрани взыскали с жителя региона моральный вред за сломанный напарнику нос

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Двое охранников одного из предприятий в г. Сызрани поругались на работе из-за спущенного у служебного автомобиля колеса. В какой-то момент словесная перебранка превратилась в драку, в результате которой один из охранников нанес другому удар кулаком в лицо, причинив повреждения в виде перелома носовой кости и сотрясения головного мозга. Суд признал мужчину, ударившего напарника, виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Пострадавшему он постановил выплатить компенсацию морального вреда.

В отделении судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района в отношении осужденного было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должника о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о мерах принудительного воздействия, которые могут быть к нему применены.

Несмотря на полученные предупреждения, мужчина решение суда в добровольный срок не исполнил. В результате отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тысячи рублей. Также сотрудником Службы были направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в кредитных организациях.

Принятые судебными приставами меры позволили исполнить решение суда и полностью взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.