Судебные приставы Отрадного взыскали моральный вред в пользу родственников погибшего

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Судебные приставы г. Отрадного взыскали с местной организации 2,7 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего работника автотранспортного предприятия.

Погибший мужчина работал на одном из автотранспортных предприятий. В результате несчастного случая работник получил травмы несовместимые с жизнью. Близкие погибшего обратились с иском в суд, который удовлетворил требования граждан и обязал организацию выплатить близким родственникам погибшего компенсацию морального вреда на общую сумму 2,7 млн рублей. Исполнительные листы о взыскании морального вреда в пользу пяти членов семьи погибшего поступили на исполнение в отделение судебных приставов г. Отрадного Самарской области.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель уведомил руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств. В качестве обеспечения исполнения требований исполнительных документов сотрудник Службы вынес в отношении должника постановления о взыскании исполнительского сбора, после чего сумма долга увеличилась почти на 190 тысяч рублей.

Побудить к оплате задолженности руководство предприятия удалось только после предупреждения об уголовной ответственности. Моральный вред в размере 2,7 млн рублей, а также исполнительский сбор были выплачены организацией в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.