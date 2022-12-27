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Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"

27 декабря 2022 11:22
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Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"

Кемеровский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, увеличив ему штраф с 21 до 70 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Представитель прокуратуры просила увеличить штраф Вишневскому в семидесятикратном размере от суммы взятки. Адвокат осужденного и сам он возражали.

"Судебная коллегия определила: назначить Вишневскому дополнительное наказание по ч. 5 ст. 291 УК РФ в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки… то есть до 70 миллионов рублей", – вынесла вердикт судья.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них дети.

Центральный районный суд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере семи миллионов рублей Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. Также ему выписали штраф в трехкратном размере суммы взятки — 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа.

Всего было возбуждено четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцать фигурантов двух дел приговорили к срокам от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева вердикт еще не вынесли.

Кроме того, Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" на неопределенный срок из-за того, что адвокаты осужденных обжаловали в Верховном суде решение об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела. Приговор по первому делу о пожаре был обжалован стороной защиты родственников погибших, которые остались недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда. Апелляционные жалобы также подавали и адвокаты осужденных.

Теги: Пожар

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