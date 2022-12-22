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Спасатели Тольятти помогли выбраться со льдины двум рыбакам

22 декабря 2022 13:28
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Спасатели Тольятти помогли выбраться со льдины двум рыбакам

Рыбаки оказались в ледовом плену. Из-за разлома ледового поля образовался участок открытой воды, который отрезал путь к берегу.

— Вызов поступил от очевидцев, которые обратили внимание на людей у промоины в Комсомольском районе. Спасатели прибыли на место ЧП и эвакуировали рыбаков на надувной лодке. Сегодня случился разлом ледового поля и на протяжении нескольких километров вдоль берега образовался участок открытой воды. Из-за этого препятствия рыбаки не могли самостоятельно вернуться на сушу, — сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти.

Спасатели центра настоятельно рекомендуют рыбакам не рисковать и соблюдать правила личной безопасности. Недавно похожее ЧП случилось около села Ягодного. Там рыбак застрял на кромке ледового поля, спасатели эвакуировали его на аэроглиссере «Север», пишет 63.ру.

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