Сотрудники ППС полиции Самарской области помогли водителю, попавшему в сложную дорожную ситуацию

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Находящиеся на маршруте патрулирования в вечернее время, сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России

по Новокуйбышевску старший сержант полиции Кирилл Подмарков, сержант полиции Джамшед Тоиров и стажер Валерий Марков заметили на одной из улиц города забуксовавший автомобиль марки ГАЗель. Грузовой автомобиль, выезжая из двора на проезжую часть дороги, застрял задними колесами в колее. Пытаясь всеми возможными способами выбраться из снежной ловушки, водитель транспортного средства еще больше увязал. Инспекторы, остановившись возле застрявшего автомобиля, предложили свою помощь, на что водитель, конечно, согласился.

Приложив не мало сил, полицейским всё же удалось сдвинуть автомобиль с мёртвой точки.

Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную ему помощь и пожелал здоровья и удачи в службе.