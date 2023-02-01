Сотрудники полиции в Тольятти проверяют информацию, размещенную в социальной сети

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В ходе ежедневного мониторинга сотрудниками полиции выявлено видео, размещенное в социальной сети жильцом одного из домов Центрального района города Тольятти, на котором видно, что на снегу лежит подросток, которого якобы избил сверстник.

Мужчина помог несовершеннолетнему подняться и пообещал обратиться в полицию. В настоящее время информация зарегистрирована в дежурной части отдела полиции.

Сотрудниками полиции установлена личность подростка, мальчика 2014 года рождения, у которого на момент осмотра видимых телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают других участников события и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ru.freepik.com