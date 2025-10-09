Сотрудники полиции разыскивают 11-летнего жителя Тольятти

152

Полицейскими разыскивается без вести пропавший 11-летний Проханов Артем, который 8 октября ушел из дома, расположенного в Автозаводском районе города и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами мальчика направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

Приметы разыскиваемого: на вид 11-12 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: куртка черного цвета с бежевыми пятнами, спортивные штаны бежевого цвета, футболка белого цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Автозаводскому району 2 У МВД России по г.Тольятти по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 37-43-41.