Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком

109

Находясь на маршруте патрулирования, на автодороге «Самара - Оренбург до автодороги Самара-Волгоград» сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району старший лейтенант полиции Алмат Куздавлетов и лейтенант полиции Дмитрий Плешаков обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль, возле которого находилась растерянная женщина с маленьким ребенком.

Водитель пояснила полицейским, что в дороге у автомобиля пробило колесо, но своими силами устранить неисправность не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции оценили ситуацию и предложили женщине свою помощь.

Полицейские провели первичный осмотр транспортного средства и убедились в отсутствии других технических неисправностей, которые могли бы представлять угрозу для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После этого госавтоинспекторы помогли водителю с помощью домкрата заменить спущенное колесо на запасное и, убедившись, что ее безопасности ничего не угрожает, пожелали хорошего пути.

Женщина-водитель, поблагодарив полицейских за своевременную помощь и неравнодушие, благополучно продолжила путь, а госавтоинспекторы, в свою очередь, вернулись на маршрут патрулирования.