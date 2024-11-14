Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Тольятти

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Тольятти. По предварительным данным, собранным полицейскими, сегодня в 17:03 час. водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигался по улице Революционной. В пути следования, совершая поворот на Ленинский проспект, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford Tranzit, под управлением мужчины 1968 года рождения, осуществляющим междугороднюю пассажирскую перевозку, который двигался по улице Революционной в сторону улицы Фрунзе.

Четыре пассажира, находящиеся в микроавтобусе, не пострадали. Водителю легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО