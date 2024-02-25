Сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска работают на месте столкновения поезда и авто

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25 февраля в 14.06 на регулируемом железнодорожном переезде у поселка Маяк г.о. Новокуйбышевск произошло столкновение товарного поезда с автомобилем Лада Калина под управлением женщины 1968 года рождения.

Водитель легкового автомобиля погибла на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшедшего.



Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости строгого соблюдения безопасности движения на железнодорожных переездах. Выезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде грозит нарушителю штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение наказание будет строже: запрет садиться за руль автомобиля сроком на один год, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО