Сотрудники ГАИ задержали тольяттинца с марихуаной

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В ноябре текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту, в районе села Зелёновка Ставропольского района, остановили для проверки документов водителя автомобиля «ОMODA».

За рулем транспортного средства находился 77-летний мужчина, водитель такси, в машине - пассажир 2001 года рождения, проживающий на территории города Тольятти.

При проверке документов пассажир заметно занервничал при виде полицейских, в связи с чем сотрудник ДПС по просил его выйти из машины для личного досмотра и досмотра транспортного средства.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых, на заднем сидении автомобиля был обнаружен рюкзак, внутри которого находилось два пластмассовых прозрачных ведерка.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

Изъятое оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти.

Исследование показало, что вещество является наркотическим средством каннабис-(марихуана), общей массой около 101,76 г, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Во время опроса ранее несудимый 23-летний мужчина пояснил, что приобрел наркотик через сеть Интернет для собственного употребления без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.