Собака, задев лапой спусковой крючок, застрелила из охотничьего ружья рыбака в Тюменской области

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Собака, задев лапой спусковой крючок, застрелила из охотничьего ружья рыбака в Тобольском районе, обвиняемым в убийстве по неосторожности стал приятель погибшего, которому ружье принадлежало, первое заседание состоится 6 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, передает РИА Новости.

По данным следствия, днем 30 октября 2022 года Эльмар Т. и Маннур М. отправились рыбачить на озеро Большой Шишкарым. Эльмар взял с собой ружье ТОЗ-34 12 калибра. Заряженное и не поставленное на предохранитель ружье он положил в сани, возле которых суетились две охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд угодил в спину Маннуру, он скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери.

"В Тобольский районный суд поступило уголовное дело в отношении Эльмара Т., которого обвиняют в убийстве человека по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Судебное заседание назначено на 6 февраля", - следует из сообщения пресс-службы. Отмечается, что, оставив в санях заряженное и незачехленное ружье, Эльмар "грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил преступную небрежность".

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