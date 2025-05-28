Смертельное ДТП в Тольятти: погиб водитель

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Полицейские работают на месте ДТП в Тольятти. 28 мая примерно в 8:30 утра на улице Новозаводская в городе Тольятти 64-летний водитель специализированного автомобиля двигался со стороны улицы Ларина в сторону Обводного шоссе. В пути следования, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, и, не убедившись в безопасности манёвра, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 44-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.