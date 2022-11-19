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Смертельное ДТП: в Самарской области легковушка врезалась в стоящий грузовик

19 ноября 2022 11:37
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Смертельное ДТП: в Самарской области легковушка врезалась в стоящий грузовик

18 ноября в 20:00 час. на 1015, 6 км  а/д «Урал Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа Челябинск (основное направление)» 35-летний водитель (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года привлекался 15 раз),  управляя а/м «LADA Kalina», нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на стоящее транспортное средство «Foton», под управлением водителя 1972 года рождения, который из-за технической неисправности, остановился в правой полосе. На месте ДТП скончался 34-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель 1987 года рождения госпитализирован в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Теги: ДТП

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