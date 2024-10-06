Смертельное ДТП в Красноярском районе: погибли два человека

236

На 364-м км трассы Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к Самаре 20-летний водитель Kia Ceed ехал со стороны Красного Яра в направлении Ульяновска. В дороге он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Renault Logan, передает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД СО.

Известно, что на месте погибли 58-летний водитель и 54-летний пассажир "Рено". А молодой человек из "Киа" обратился за помощью к врачам.

На месте работали специалисты ПСЧ № 110 ПСО № 41, которые провели аварийно-спасательные работы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области