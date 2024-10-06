Я нашел ошибку
Главные новости:
Лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Ceed и Renault Logan.
Смертельное ДТП в Красноярском районе: погибли два человека
Победу одержала воспитатель из Геленджика.
Учитель-логопед тольяттинского детсада Дарья Чистякова стала призером конкурса «Воспитатель года России»
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Оренбургом".
"Крылья Советов" в Москве с минимальным счетом уступили "Локомотиву" 0:1
Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга.
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +21, +23°С.
7 октября в губернии местами небольшой дождь, до +25°С
Врач подчеркнула, что безопасная порция клюквы — 100–150 г свежей ягоды в день.
Эндокринолог рассказала, в чем польза и вред клюквы
Среди них Самарская область.
Специальный проект «Вызов» запустили в 14 регионах России
Ирина Миронова из Тольятти стала первой вице-мисс Россия.
Мисс Россия-2024 стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Смертельное ДТП в Красноярском районе: погибли два человека

6 октября 2024 21:50
236
Лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Ceed и Renault Logan.

На 364-м км трассы Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к Самаре 20-летний водитель Kia Ceed ехал со стороны Красного Яра в направлении Ульяновска. В дороге он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Renault Logan, передает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД СО. 

Известно, что на месте погибли 58-летний водитель и 54-летний пассажир "Рено". А молодой человек из "Киа" обратился за помощью к врачам. 

На месте работали специалисты ПСЧ № 110 ПСО № 41, которые провели аварийно-спасательные работы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Нефтегорском районе 70-летний водитель врезался в стоящую ГАЗель
06 октября 2024, 13:19
В Нефтегорском районе 70-летний водитель врезался в стоящую ГАЗель
5 октября на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека.  Происшествия
321
В Волжском районе в ДТП с КамАЗом погиб водитель иномарки
06 октября 2024, 13:05
В Волжском районе в ДТП с КамАЗом погиб водитель иномарки
Смертельное ДТП случилось в 7:45 на 7-м км трассы Николаевка - Черновский - Белозерки. Происшествия
331
Он находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.
05 октября 2024, 17:46
На улице XXII Партсъезда в Самаре легковушка насмерть сбила 54-летнего мужчину
Он находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.   Происшествия
585
В центре внимания
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
299
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
661
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
784
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
773
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
666
Весь список