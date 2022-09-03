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Смертельное ДТП в Красноярском районе: один человек погиб, пострадали - пятеро

3 сентября 2022 21:33
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Пострадавшие госпитализированы. 

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 3 сентября, в 16:40 часов на участке автодороги М-5 «Урал» в Красноярском районе.

По предварительной информации в результате столкновения двух автомобилей «Renault Logan» и «SsangYong» погиб пассажир «Renault Logan», а также пострадали водитель и три пассажира (двое из которых несовершеннолетние) автомобиля «Renault Logan». 

В автомобиле «SsangYong» пострадал пассажир. 

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. 

Сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

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