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Смертельное ДТП в Кинель-Черкасском районе

22 июня 2024 18:03
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При столкновении двух автомобилей два человека погибли и 4 человека получили ранения.

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе.

22 июня в 12:20 час. водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Ravon Gentra, двигался по 105 км. автодороги "Самара-Бугуруслан" со стороны Отрадного в направлении Похвистнево.

В пути следования не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Datsun on-DO, под управлением водителя 1961 года рождения.

На месте происшествия два человека погибли и 4 человека получили ранения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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