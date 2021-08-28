Смертельное ДТП с мусоровозом и легковушкой в Самаре

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Сотрудники полиции Самары озвучили дополнительную информацию о ДТП, которое произошло утром в субботу, 28 августа. В аварии погиб один человек.

— Мужчина 1969 года рождения ехал на автомобиле МАЗ по улице Промышленности от улицы 9 Мая к улице Гагарина. Не обеспечил контроль за транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Lada Priora под управлением мужчины 1997 года рождения. Водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой, — рассказал начальник отделения дорожной инспекции городского отдела ГИБДД УМВД России по Самаре Александр Чугунов.

Тело погибшего мужчины из салона автомобиля извлекали спасатели.

По словам Александра Чугунова, на момент опубликования новости на месте работали сотрудники ДПС. Они продолжали выяснять подробности инцидента. По факту аварии ведется проверка, сообщает 63.ру.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области