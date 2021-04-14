Смертельное ДТП на трассе Кинель-Богатое-Борское засняла камера видеонаблюдения

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Накануне, 13 апреля, в 11:50 столкнулись "Шевроле" и КамАЗ. На записи видно, что легковой автомобиль, которым управляла женщина, двигается по второстепенной дороге, а бетономешалка - по главной. Автомобилистка при повороте не пропустила большегруз.

Удар был очень сильный. Иномарка превратилась в груду металла.

Женщина-водитель и ее пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте аварии.



Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП. Проводится проверка, пишет Сова.инфо.

Фото: Ночной патруль / vk.com