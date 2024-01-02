Следователям предстоит разобраться с ЧП в одной из школ Тольятти.

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В стенах учебного заведения покалечили 8-летнюю девочку. В поисках справедливости мать малышки дошла до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

— Одноклассники толкнули школьницу. 8-летняя девочка упала и получила серьезную травму позвоночника. Ей был причинен тяжкий вред здоровью. При этом скорую помощь ребенку никто из сотрудников учебного заведения не вызвал. Пострадавшую в больницу пришлось самостоятельно везти ее маме. К ответственности до сих пор никого не привлекли. Родительница обратилась к Бастрыкину через приемную в соцсетях, — следует из сообщения СК.

Генерал юстиции дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка. Самарские следователи начали процессуальную проверку, пишет 63.ру.