Следователи рассказали о состоянии ребенка, которому в Самаре на голову упала наледь

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Следователи Советского района возбудили уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной стало ЧП на Средне-Садовой. Там с козырька подъезда упала наледь. Глыба рухнула на голову 9-летнего мальчика, когда школьник вместе с отцом выходил из дома.

— В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, пишет 63.ру.

— В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления, — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.