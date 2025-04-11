Следователем СК возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетних в Самаре

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В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что безнадзорные собаки неоднократно нападали на несовершеннолетних детей в Промышленном районе Самары. Также сообщается, что большое скопление собак зафиксировано на территории детского сада.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО