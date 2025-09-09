Сегодня произошло возгорание на полигоне ТБО «Преображенка»

190

9 сентября утром произошло возгорание на полигоне ТБО «Преображенка» из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона. Ситуация под контролем, сообщает минприроды СО.



Площадь возгорания – около 500 кв м. Тушение ведется установленным способом –засыпкой грунтом. Привлечены 12 человек и 8 единиц техники: 4 бульдозера, 3 самосвала, экскаватор. По информации АО «Экология» полигон обеспечен необходимым запасом грунта.



На месте работает оперативный штаб. Министр природных ресурсов региона Артем Ефимов совместно с природоохранной прокуратурой проверили работу по ликвидации.

Прогноз: ликвидация возгорания сегодня в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона.



Организована работа лаборатории Природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки. О результатах сообщим дополнительно. Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены. АО «Экология» также на связи с МЧС и администрацией Волжского района.

Фото: минприроды СО